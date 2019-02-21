Спасатели прекратили тушить горящие в Черном море танкеры по просьбе владельца

Спасатели Росморречфлота несколько недель проводили орошение судов — охлаждали спецсоставом палубы и корпуса, чтобы предотвратить распространение огня.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Владелец танкеров "Маэстро" и "Канди", горящих в районе Керченского пролива, попросил прекратить их охлаждение по экономическим причинам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

© Foto / Следственный комитет РФ Названа официальная версия пожара на танкерах в Черном море

Сегодня с полуночи операция по охлаждению горящих газовозов прекратилась, судовладелец пошел на это по экономическим причинам.

"Ему непросто длительное время содержать, оплачивать услуги", — сказали в Росморречфлоте.

По словам представителя ведомства, остатки топлива на судах догорают, угроз взрыва, загрязнения окружающей среды, а также разлива нефтепродуктов нет. Суда стоят на якорях: одно — в нейтральных водах, другое — в российских.