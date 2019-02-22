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Комплексные экзаменационные тренировки экипажа МКС-59/60

Впервые в истории две женщины одновременно выйдут в открытый космос

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
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Ранее сообщалось, что запуск космического корабля "Союз МС-12" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-ФГ" намечен на 14 марта в 22:14 по московскому времени, а его стыковка с МКС пройдет 15 марта в 4:07.

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Первый в истории одновременный выход в открытый космос двух женщин пройдет с борта МКС в конце марта, в нем примут участие американки Энн МакКлейн и Кристина Кук, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение НАСА.

Кристина Кук, которая отправится на МКС в середине марта, на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов рассказала, что во время пребывания на станции осуществит вместе с МакКлейн выход в открытый космос. Однако точная дата выхода не была объявлена.

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-11
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Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11"

На сайте НАСА появилась информация о том, что 29 марта МакКлейн и Кук выйдут в открытый космос.

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос в 1984 году, была советский космонавт Светлана Савицкая.

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Экипаж "Союза МС-12" состоит из россиянина Алексея Овчинина и американеца Ника Хейга, не долетевших на "Союзе МС-10" до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", а также американка Кристина Кук.

Экипаж "Союза МС-12" проведет на орбите 204 дня. Космический полет станет вторым для Овчинина и первым для Хейга и Кук. В ходе роаботы на МКС экипаж примет грузовые корабли "Прогресс", Dragon, Cygnus и HTV, осуществит выходы в открытый космос и проведет научные эксперименты.

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Кроме того, планируется прибытие на станцию нового пилотируемого корабля США.

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Теги:
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