Стали известны лауреаты антипремии "Золотая малина"

СУХУМ, 23 фев — Sputnik. Президент США Дональд Трамп и фильм "Холмс & Ватсон" стали лауреатами "Золотой малины" (Razzie Awards) сразу в нескольких номинациях, сообщает РИА Новости.

Как сообщается в шуточном видеоролике, Трампа удостоили антипремии за худшую актерскую игру в документальных картинах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9", где он играл роль самого себя. Серьезную конкуренцию Трампу в этой категории составили актеры Джон Траволта, Брюс Уиллис, Уилл Феррелл и Джонни Депп, а точнее, его голос. Более того, глава Белого дома одержал победу в категории "Худший актерский дуэт": в тех же фильмах он играл в ансамбле со "своей нескончаемой мелочностью".

Супруга президента США Меланья Трамп, также претендовавшая на антипремию за роль второго плана в картине "Фаренгейт 11/9", осталась без награды. Ее опередила советница Трампа Келлиэнн Конуэй, также "исполнившая роль" в этом документальном кино.

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Сразу несколько "малин" досталось фильму "Холмс & Ватсон" режиссера Итана Коэна. Он победил в номинациях "Худший фильм", "Худший режиссер", "Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат". Актер Джон Си Райли, сыгравший в этой картине Ватсона, признан худшим актером второго плана.

Актриса Мелисса Маккарти, претендующая в этом году на "Оскар" за роль в фильме "Сможете ли вы меня простить?", удостоилась "Золотой малины" за участие в картинах "Игрушки для взрослых" и "Душа компании". Фильм "Пятьдесят оттенков свободы" стал лауреатом в категории "Худший сценарий".

Как отмечают любители кино, неслучайно "Золотую малину" вручают за день до объявления лауреатов "Оскара". Зачастую одни и те же актеры получают приз за лучшую и худшую работу в один год, поэтому столь близкое по времени противопоставление имеет особенно яркий эффект.

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Премию "Золотая малина" учредил в 1980 году американский публицист Джон Уилсон как пародию на ежегодный голливудский наградной сезон. С 1982 года ее вручают ежегодно. Название премии происходит от одного из значений английского слова raspberry (малина): на сленге это знак презрения. Лауреатам антипремии традиционно вручают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.