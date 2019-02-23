Многотысячная акция в поддержку Мадуро проходит в Каракасе

Ранее заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что в стране нет возможности для вооруженного переворота и народного восстания, но есть риск внешнего вторжения.

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Сотни сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро собрались на митинг в центре Каракаса, в районе проспекта Урданета, акция проходит в стабильной обстановке без провокаций, передает РИА Новости. © AFP 2019 / Juan Barreto Военные Венесуэлы применили силу против гражданских на границе с Бразилией: есть жертвы

"Мы здесь за мир Венесуэлы и за президента Николаса Мадуро. Мы за мир", - сказала участница демонстрации Мадлен Гонсалес.

Митинг сопровождается музыкальными концертом на оборудованной сцене и агитационными речами политиков. Планируется также проведение многотысячного шествия в поддержку действующих властей страны.

Параллельно в Каракасе ожидается митинг сторонников оппозиции.

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо в свою очередь заявил, что ряд высокопоставленных чиновников Венесуэлы покинули страну и направились в Турцию.

"Мы идем с тоннами помощи, в то время как узурпаторский режим сегодня имеет только убийства на Боливаре, солдат, которые их не признают, и высокопоставленных чиновников, которые его осуждают или уже уехали в Турцию" - заявил он в Twitter.

Назначенный Гуаидо посол в Бразилии Мария Тереса Беландрия рассказала, что первый грузовик с гуманитарной помощью проехал в субботу через границу Бразилии в Венесуэлу.

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"Мы можем сообщить, что грузовик с гуманитарной помощью прошел границу, сейчас он находится на венесуэльской стороне. Мы этого добились, это большая победа", – заявила Беландрия в эфире канала TV Venezuela.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.