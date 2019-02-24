Новые правила посадки в самолет начали действовать в России

Авиакомпании должны предупредить клиентов о нововведении и разместить информацию о нем на своих сайтах.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Пассажиры будут проходить в самолет по электронным посадочным талонам с 24 февраля 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ Минтранса России вступил в силу.

Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта.

При этом в аэропортах останется возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе.

Как сообщается, аэропорт Сочи технически готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам.