12:57 24 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.51
  • EUR74.33
Поиск
Международный аэропорт в Сочи

Новые правила посадки в самолет начали действовать в России

© Sputnik / Нина Зотина
В мире
Получить короткую ссылку
92 0 0

Авиакомпании должны предупредить клиентов о нововведении и разместить информацию о нем на своих сайтах.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Пассажиры будут проходить в самолет по электронным посадочным талонам с 24 февраля 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ Минтранса России вступил в силу.

Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта.

При этом в аэропортах останется возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе.

Как сообщается, аэропорт Сочи технически готов обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам.

 

По теме

Нормы провоза багажа и ручной клади установил Минтранс России
Ручная кладь в четыре сантиметра: авиакомпании вводят новые правила


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Жизнь в кадре: лучшие фото конкурса World Press Photo 2019
Настоящая любовь в суровом Челябинске
История любви из Челябинска: как Майя встретила Рекса
Ракетная система С-400 "Триумф"

Соцсети

Sputnikabkhazia