Впервые послом Саудовской Аравии в США стала женщина

До назначения на должность посла в США принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд занимала пост представителя главы Генеральной федерации спорта.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые назначил женщину, принцессу Риму бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, на пост посла в США, пишет RT.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Впервые в истории две женщины одновременно выйдут в открытый космос

"Назначается на пост посла в США в ранге министра принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд", - отмечается в указе короля.

Летом 2018 года в Саудовской Аравии разрешили выдавать водительские удостоверения женщинам.

Помимо этого, женщины получили право служить в вооруженных силах страны и присутствовать на стадионах во время футбольных матчей.

Forbes назвал имя второй женщины-миллиардера в России>>

Принцесса Рима является дочерью принца Бандара, который был главой саудовской дипмиссии в Вашингтоне в течение 22 лет - с 1983 по 2005 годы. Она получила высшее образование в США в сфере сохранения исторического наследия. В 2014 году принцесса вошла в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире по версии журнала Forbes. До назначения на должность посла в США она занимала пост представителя главы Генеральной федерации спорта.