Лавров: Россия ведет разговор о мирном договоре с Японией не на условиях Токио

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Россия не давала оснований считать, что проблема мирного договора будет решена на японских условиях, заявил в интервью "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам "ЦТВ" и "Феникс" глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Дружинин Мирный договор, торговля и Курилы: о чем говорили Путин и Абэ в Москве

"Наша позиция очень проста. Для того чтобы решать сложные вопросы, необходимо обеспечить не просто должную атмосферу, а реальное содержание отношений в экономике, политике, международных делах", - сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте, сказал, что планирует обязательно решить вопрос с мирным договором на японских условиях, при том, что ни сам Лавров, ни президент России Владимир Путин не давали оснований для подобных заявлений.

По его словам, то, что в Сингапуре в ходе встречи на полях саммита G20 Путин и Абэ объявили о необходимости ускорить работу над мирным договором на основе декларации 1956 года, говорит об обратном - Россия ведет разговор не на японских условиях, а на условиях этого документа.

Лавров подчеркнул необходимость признания Токио "результатов Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами, включая четыре острова Малой Курильской гряды".

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"Достаточно странно, что наши японские коллеги не хотят соглашаться с итогами Второй мировой войны в том виде, в каком они закреплены в Уставе ООН. Там сказано, что все, что сделали державы-победительницы, не обсуждается. Даже если у японцев есть своя интерпретация Сан-Францисского мирного договора и других документов, касающихся этого региона, Устав ООН они ратифицировали. Отзывать свою ратификацию некорректно. Так не получится", - заключил глава МИД РФ.

Россия и Япония долгие годы ведут переговоры по мирному договору. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.