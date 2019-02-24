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Правительство России подготовит индивидуальный пересчет пенсий

© Sputnik / Максим Богодвид
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Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству провести перерасчет пенсий и денежных выплат с индексацией сверх прожиточного минимума пенсионеров и доплатить в тех случаях, когда граждане не получили доплаты в начале года.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Правительство России подготовит индивидуальный пересчет пенсий для каждого пенсионера, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.

Путин о несправедливости, возникшей при индексации пенсий
© Видео Youtube/РИА Новости
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Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству провести перерасчет пенсий и денежных выплат с индексацией сверх прожиточного минимума пенсионеров и доплатить в тех случаях, когда граждане не получили доплаты в начале года.

Голикова пояснила, что после 1 января в адрес президента начали поступать сообщения от граждан, в которых они жаловались, что после индексации не получили обещанных денег.

"В этот пересчет войдут полностью индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года, и у тех граждан, у которых есть ежемесячная денежная выплата — это инвалиды, участники Великой Отечественной войны и так далее — у них индексация ежемесячной денежной выплаты, которая была 1 февраля 2019 года — она тоже в случае, если они получали ниже прожиточного минимума — она тоже будет сверху", — раскрыла схему нового расчета Голикова.

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В настоящее время законодательство России гласит, что если сумма выплачиваемой пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера, то государство добавляет деньги, чтобы довести выплату до этого уровня. Из-за нового механизма расчетов обещанную индексацию пенсий почувствовали не все получатели средств.

Для индексации потребуется семь миллиардов рублей до конца нынешнего года.



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