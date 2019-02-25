Эсминец США вошел в порт Одессы

Портал "Думская" пишет, что судно пробудет в городе до 27 февраля.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" зашел в Одесский морской торговый порт, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Корабли черноморского флота России контролируют эсминец США "Дональд Кук"

Ранее отмечалось, что 19 февраля эсминец управляемого ракетного оружия военно-морских сил США "Дональд Кук" зашел в акваторию Черного моря.

В командовании шестого флота ВМС США рассказали, что "Дональд Кук" проводит "операции по обеспечению безопасности на море".

Экипаж судна уже принял участие в учениях с турецким фрегатом TCG Faith. Аналогичные маневры планируется провести и с кораблями ВМС Украины, отмечает издание.

Это уже второй за год заход американского эсминца в Черное море. В конце января "Дональд Кук" пять дней находился в порту Батуми в Грузии.

Российские военные корабли контролируют перемещения американского эсминца "Дональд Кук" в Черном море. Подчеркивается, что непосредственное наблюдение за его действиями ведут малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".