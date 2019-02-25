Составлен рейтинг самых здоровых стран

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Рейтинг стран по уровню здоровья населения составило агентство Bloomberg, пишет РИА Новости.

Первая десятка списка:

Испания, поднявшаяся на пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом;

Италия, возглавлявшая список в прошлом году;

Исландия;

Япония;

Швейцария; Швеция;

Австралия;

Сингапур;

Норвегия;

Израиль.

Россия поднялась на пять строчек и оказалась на 95-м месте.

В исследовании учитывались различные факторы и риски. Например, на позицию страны в рейтинге влияла продолжительность жизни, санитарная и экологическая обстановка, доступ населения к медицинской помощи, чистой воде, количество курящих и некурящих жителей, а также людей, страдающих от ожирения.