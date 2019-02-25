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Составлен рейтинг самых здоровых стран

Manu Fernandez
В мире
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Рейтинг составлен на основе статистики Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Рейтинг стран по уровню здоровья населения составило агентство Bloomberg, пишет РИА Новости.

Первая десятка списка:

  • Испания, поднявшаяся на пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом;
  • Италия, возглавлявшая список в прошлом году;
  • Исландия;
  • Япония;
  • Швейцария; Швеция;
  • Австралия;
  • Сингапур;
  • Норвегия;
  • Израиль.

Россия поднялась на пять строчек и оказалась на 95-м месте.

В исследовании учитывались различные факторы и риски. Например, на позицию страны в рейтинге влияла продолжительность жизни, санитарная и экологическая обстановка, доступ населения к медицинской помощи, чистой воде, количество курящих и некурящих жителей, а также людей, страдающих от ожирения.

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