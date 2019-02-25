Составлен рейтинг самых здоровых стран

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Рейтинг стран по уровню здоровья населения составило агентство Bloomberg, пишет РИА Новости.
Первая десятка списка:
- Испания, поднявшаяся на пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом;
- Италия, возглавлявшая список в прошлом году;
- Исландия;
- Япония;
- Швейцария; Швеция;
- Австралия;
- Сингапур;
- Норвегия;
- Израиль.
Россия поднялась на пять строчек и оказалась на 95-м месте.
В исследовании учитывались различные факторы и риски. Например, на позицию страны в рейтинге влияла продолжительность жизни, санитарная и экологическая обстановка, доступ населения к медицинской помощи, чистой воде, количество курящих и некурящих жителей, а также людей, страдающих от ожирения.