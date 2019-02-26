Украина планирует строительство космодрома на берегу Черного моря

Траектория полета ракеты, стартующей с космодрома в Херсонской области, будет проходить над Черным морем западнее Крыма и над Турцией.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Украина собирается построить космодром в Херсонской области на берегу Черного моря в Херсонской области для пусков ракет-носителей легкого класса "Циклон-1М", передает РИА Новости.

"Ведется обсуждение организационных вопросов и подтверждена техническая возможность размещения стартового наземного комплекса на территории Украины", - сообщается в видео украинского КБ "Южное", выложенном в Youtube. CC0 Просто космос: частный космодром планируют построить в России

На видео ракета "Циклон-1М" использовалась в качестве средства выведения спутников на орбиту.

Стартовую площадку намереваются разместить в точке с координатами 46,63 градусов северной широты, 32,03 восточной долготы, в Херсонской области, на берегу Днепровско-Бугского лимана Черного моря недалеко от села Александровка Белозерского района.

Кроме того, согласно видео, траектория полета ракеты будет проходить над Черным морем западнее Крыма и над Турцией. Первая ступень и головной обтекатель ракеты должны будут упасть в Средиземном море.

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Ранее генеральный директор ПО "Южмаш" Сергей Войт заявил, что первый на Украине плавучий космодром может быть построен также в Херсонской области. Строительством плавучей стартовой платформы намерено заняться местное промышленное предприятие "Паллада".