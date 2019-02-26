"Аэрофлот" повыcит топливный сбор на рейсах по России

Представитель компании "Аэрофлот" отметил, что данное повышение не коснется направлений, по которым действуют плоские тарифы (города Дальнего Востока, Крым и Калининград).

СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 4 марта 2019 года повысит топливный сбор на 200 рублей на собственных внутрироссийских рейсах и рейсах дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора", за исключением городов Дальнего Востока, Крыма и Калининграда, рассказал РИА Новости представитель компании.

По его словам, увеличение сборов объясняется девальвацией рубля и повышением стоимости авиационного керосина.

"Авиационный керосин, главная статья расходов "Аэрофлота", в прошлом году подорожал на 36%, что привело к дополнительным расходам в размере 48 миллиардов рублей", - объяснил представитель.

В целом цены на авиабилеты в России резко выросли за период с декабря по февраль, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информацию сервисов электронной торговли билетами.

Больше всего подорожали рейсы из Москвы в Симферополь, Ростов-на-Дону и Самару. Среди международных маршрутов наибольший рост зафиксирован на направлениях "Москва— Барселона" и "Петербург — Бангкок".

Так, средний чек на перелеты внутри России и международные рейсы вырос на 17% (с 11,4 до 13,4 тысячи рублей) и 23% (с 18,3 до 27,3 тысячи рублей) соответственно. В компании Aviasales проинформировали, что цены выросли на внутренние и зарубежные направления на семь и пять процентов соответственно, а по данным OneTwoTrip - на 33 процента и 18 процентов соответственно.

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При этом эксперты подчеркивают, что повышение цен остается для перевозчиков вынужденным шагом в попытке компенсировать выросшие расходы.

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Аналитики полагают, что, несмотря на рост цен, риск банкротства компаний сохраняется.