Sputnik стал лучшим новостным сайтом Турции

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Студенты стамбульского Университета Едитепе назвали Sputnik Türkiye "Лучшим новостным сайтом Турции 2018 года".

"Я представляю молодую вещательную компанию, которая работает в Турции всего пять лет, и приз, присуждаемый по итогам голосования молодежи, для нас имеет очень большое значение. Это говорит о том, что мы находимся на верном пути. Мы и в дальнейшем будем следовать нашему девизу –­ говорить о том, о чем другие молчат, и давать возможность высказываться многоголосью мнений", – подчеркнул, принимая награду, главный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе.

© Sputnik Студенты стамбульского Университета Едитепе назвали Sputnik лучшим новостным сайтом Турции

На церемонии в Стамбуле были также вручены призы в номинациях "Лучший информационный выпуск", "Журналист года" и "Лучшая телепрограмма".

В прошлом году Sputnik Türkiye вошел в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов Турции, обогнав такие крупные издания, как новостное агентство İhlas, новостной портал Ahaber, TGRT Haber, газеты Akşam, Star, Takvim, Dünya,Türkiyegazetesi, экономический портал Bloomberg HT.

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Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 95 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.

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Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в соцсети "Вэйбо" достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.