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Студенты стамбульского Университета Едитепе назвали Sputnik лучшим новостным сайтом Турции

Sputnik стал лучшим новостным сайтом Турции

© Sputnik
В мире
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2020

По итогам опроса, проведенного среди 25 тысяч учащихся престижного вуза, одноименная награда была вручена в понедельник главному редактору Sputnik Türkiye Махиру Бозтепе.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Студенты стамбульского Университета Едитепе назвали Sputnik Türkiye "Лучшим новостным сайтом Турции 2018 года".

"Я представляю молодую вещательную компанию, которая работает в Турции всего пять лет, и приз, присуждаемый по итогам голосования молодежи, для нас имеет очень большое значение. Это говорит о том, что мы находимся  на верном пути. Мы и в дальнейшем будем следовать нашему девизу –­ говорить о том, о чем другие молчат, и давать возможность высказываться многоголосью мнений", – подчеркнул, принимая награду, главный редактор Sputnik Türkiye Махир Бозтепе.

Студенты стамбульского Университета Едитепе назвали Sputnik лучшим новостным сайтом Турции
© Sputnik
Студенты стамбульского Университета Едитепе назвали Sputnik лучшим новостным сайтом Турции

На церемонии в Стамбуле были также вручены призы в номинациях "Лучший информационный выпуск", "Журналист года" и "Лучшая телепрограмма".

В прошлом году Sputnik Türkiye вошел в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов Турции, обогнав такие крупные издания, как новостное агентство İhlas,  новостной портал Ahaber, TGRT Haber, газеты Akşam, Star, Takvim, Dünya,Türkiyegazetesi, экономический   портал Bloomberg HT.

Журналисты агенства Sputnik Асмат Цвижба, Бадри Есиава и Сария Кварацхелия
© Sputnik
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Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 95 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно  поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.

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Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в соцсети "Вэйбо" достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня".  Головной офис Sputnik находится в Москве. 

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