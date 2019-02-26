Шакира обвиняется в Испании в уклонении от уплаты налогов

Суд рассмотрит шесть эпизодов уклонения от налогов, в которых обвиняется певица, общей суммой в 14,5 миллионов евро.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Певица Шакира предстанет в качестве обвиняемой перед испанским судом 12 июня по обвинению в уклонении от уплаты налогов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Europa Press.

© REUTERS / ALBERT GEA Дом Пике и Шакиры ограбили в Испании

Суд города Эсплугес-де-Льобрегат (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) принял к рассмотрению иск прокуратуры по шести эпизодам уклонения от уплаты налогов (подоходного налога и налога на имущество).

Речь идет о сумме в 14,5 миллиона евро. По сведениям прокуратуры, Шакира укрывала заработанные деньги через 14 компаний, зарегистрированных на Каймановых островах, Виргинских островах, в Панаме и других офшорных зонах.

С 2010 по 2017 годы Шакира состояла в отношениях с футболистом испанской Барселоны Жераром Пике. Официально о своих отношениях пара объявила в 2011 году, однако в налоговых органах Испании Шакира зарегистрировалась только в 2015 году.

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Таким образом, налоговики подозревают, что в течение четырех лет певица уклонялась от уплаты налогов в Испании, хотя большую часть времени жила на территории этой страны.