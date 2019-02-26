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Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco. Архивное фото.

Следком России провел более 70 обысков по делу Арашуковых

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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В рамках уголовного дела сенатора Рауфа Арашукова и его сообщников в 22 населенных пунктах Ставрополья, КЧР и Дагестана проводятся обыски у подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Следователи провели обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов в Карачаево-Черкесии, Дагестане и Ставрополье по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Следственного комитета России.

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"Проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов. В их числе первый заместитель руководителя Следственного Управления СКР по КЧР Казбек Булатов, заместитель руководителя СУ СКР по КЧР Арсен Езаов, зам. министра – начальник полиции МВД по КЧР Ансар Боташев, начальник ЦПЭ МВД по КЧР Тимур Бетуганов, зам. руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Аслан Шехмурзов, зам. руководителя СУ СКР по Республике Дагестан Мурат Огузов", - говорится в сообщении ведомства.

32-летнего сенатора Арашукова, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Сенатора Арашукова задержали по подозрению в причастности к двум убийствам>>

По данному делу был также арестован его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". К настоящему моменту арестованы семь фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. Несколько человек находятся в розыске.

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Теги:
Следственный комитет РФ


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