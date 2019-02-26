Следком России провел более 70 обысков по делу Арашуковых

В рамках уголовного дела сенатора Рауфа Арашукова и его сообщников в 22 населенных пунктах Ставрополья, КЧР и Дагестана проводятся обыски у подозреваемых и на предприятиях — потребителях природного газа.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Следователи провели обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов в Карачаево-Черкесии, Дагестане и Ставрополье по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Следственного комитета России.

© Sputnik / Сергей Венявский Суд арестовал отца сенатора Арашукова

"Проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов. В их числе первый заместитель руководителя Следственного Управления СКР по КЧР Казбек Булатов, заместитель руководителя СУ СКР по КЧР Арсен Езаов, зам. министра – начальник полиции МВД по КЧР Ансар Боташев, начальник ЦПЭ МВД по КЧР Тимур Бетуганов, зам. руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Аслан Шехмурзов, зам. руководителя СУ СКР по Республике Дагестан Мурат Огузов", - говорится в сообщении ведомства.

32-летнего сенатора Арашукова, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

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По данному делу был также арестован его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". К настоящему моменту арестованы семь фигурантов: оба Арашукова и их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. Несколько человек находятся в розыске.