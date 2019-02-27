Армия Пакистана сбила два самолета ВВС Индии

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Пакистанская армия заявила, что в среду утром сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир, передает РИА Новости.
"В ответ на удары военно-воздушных сил Пакистана сегодня утром индийские ВВС нарушили линию контроля. ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство Пакистана. Один из самолетов упал на территории Азад Кашмира, другой - в районе линии контроля", - заявил глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур.
В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля.
МИД Пакистана: последует "адекватный ответ" на удары ВВС Индии по Кашмиру>>
Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.