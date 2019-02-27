Армия Пакистана сбила два самолета ВВС Индии

Ранее МИД Пакистана назвал атаку военно-воздушных сил Индии на подконтрольную ему часть Кашмира актом агрессии, угрожающим региональной стабильности, и на который Исламабад даст "адекватный ответ".

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Пакистанская армия заявила, что в среду утром сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир, передает РИА Новости.

"В ответ на удары военно-воздушных сил Пакистана сегодня утром индийские ВВС нарушили линию контроля. ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство Пакистана. Один из самолетов упал на территории Азад Кашмира, другой - в районе линии контроля", - заявил глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур.

© AP Photo / Aijaz Rahi ВВС Индии уничтожили лагерь террористов на границе с Пакистаном

Индийские ВВС атаковали лагерь террористов спустя две недели после того, как боевик исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами атаки тогда стали 45 человек. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля.

МИД Пакистана: последует "адекватный ответ" на удары ВВС Индии по Кашмиру>>

Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.