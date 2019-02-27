США препятствуют выходу беженцев из "Рукбана" в Сирии

Ранее Сергей Лавров заявил, что США и подконтрольные им боевики запрещают выходить беженцам из лагеря "Рукбан" в Сирии, в котором сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация.

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Межведомственный координационный штаб России и Сирии распространил заявление, в котором обвинил США в воспрепятствовании выходу беженцев в сирийской зоне Эт-Танф и введению их в заблуждение о невозможности покинуть лагерь, сообщает РИА Новости.

"Командование группировкой США в зоне Эт-Танф препятствует выходу, более того, вводит в заблуждение беженцев о невозможности покинуть лагерь, распространяет слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории их ждет разруха, насильственный призыв в армию и аресты", - сказано в заявлении.

Подчеркивается, что в ходе доставки в начале февраля 2019 года второго гуманитарного конвоя сотрудники ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца (САКП) провели опрос среди беженцев в лагере "Рукбан" для оценки ситуации в лагере и выяснения мнения людей о своем будущем.

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"Результаты опроса показали следующее: 95% жителей хотят покинуть лагерь, а 83% респондентов хотели бы вернуться в места постоянного проживания, при этом 80% из них - на территорию, находящуюся под контролем правительства, и только 3% - однозначно в районы вне контроля сирийских властей, 17% - не определились", - сообщается в заявлении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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