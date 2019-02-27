Конгресс США обнародовал законопроект о новых санкциях против России

Конгресс США заявил о намерении получить отчет "о личном состоянии и активах Владимира Путина".

СУХУМ, 27 фев — Sputnik. Обновленный законопроект (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA), анонсирующий введение новых санкций против России, опубликован на сайте Конгресса США, передает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Могерини анонсировала введение новых санкций против России Документ законодательно закрепит запрет на сделки с новым суверенным долгом России. Ожидается, что нормы закона вступят в силу через 90 дней после его принятия.

Подчеркивается, что санкции будут распространены исключительно на те финансовые организации, которые, по данным США, поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации".

Депутат Госдумы: санкции США могут отключить Россию от SWIFT>>

Более того, документ предусматривает санкции против инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами страны. Под запрет могут попасть вложения стоимостью от миллиона долларов (или от пяти миллионов долларов суммарно на протяжении 12 месяцев). © Sputnik / Владимир Астапкович Медведев о новых санкциях против России: "шизоидная история"

Золотой серединой назвал немецкий политик антироссийские санкции>>

Через полгода после принятия закона специальные меры начнут действовать в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц, способствующих незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина", сказано в тексте законопроекта.

Авторами инициативы стали Линдси Грэм и Кори Гарднер от республиканцев, а также Роберт Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин от Демократической партии США.