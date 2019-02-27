Конгресс США обнародовал законопроект о новых санкциях против России

СУХУМ, 27 фев — Sputnik. Обновленный законопроект (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA), анонсирующий введение новых санкций против России, опубликован на сайте Конгресса США, передает РИА Новости.
Подчеркивается, что санкции будут распространены исключительно на те финансовые организации, которые, по данным США, поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации".
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Более того, документ предусматривает санкции против инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами страны. Под запрет могут попасть вложения стоимостью от миллиона долларов (или от пяти миллионов долларов суммарно на протяжении 12 месяцев).
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Через полгода после принятия закона специальные меры начнут действовать в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц, способствующих незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина", сказано в тексте законопроекта.
Авторами инициативы стали Линдси Грэм и Кори Гарднер от республиканцев, а также Роберт Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин от Демократической партии США.