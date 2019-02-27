Премьер-министр Пакистана призвал власти Индии к диалогу

Ранее официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар заявил, что истребитель ВВС Пакистана был сбит в воздушном инциденте над спорным регионом Кашмир, Индия, со своей стороны, также потеряла один МиГ-21.

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал руководство Индии к диалогу с целью скорейшего урегулированию кризиса вокруг спорного региона Кашмир, отметив, что дальнейшая эскалация напряженности рискует "выйти из-под контроля", сообщает РИА Новости.

"Мой вопрос к индийскому правительству следующий: с учетом того, какое оружие есть у вас и у нас, можем ли мы позволить себе просчеты? Куда приведет эта напряженность? Она выйдет из-под контроля - моего или премьер-министра Индии Нарендры Моди. Я вновь приглашаю вас сесть за стол переговоров", - заявил Имран Хан в своем видеообращении к нации.

Кроме того, он выразил надежду на то, что "здравый смысл восторжествует и страны решат возникшие проблемы путем диалога".

© AP Photo. Mukhtar Khan МИД Индии сообщил о сбитом истребителе ВВС Пакистана

Ранее Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне". Глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур заявил, что армия Пакистана арестовала двух пилотов ВВС Индии, одному из них требуется медицинская помощь.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, базируется в Пакистане. Жертвами теракта стали 45 человек.

Два пилота из сбитых индийских самолетов арестованы в Пакистане>>

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.