Honda представила компактный электрокар e Prototype

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Японский автопроизводитель Honda опубликовал первые фотографии предсерийной модели компактного электрокара e Prototype, сообщает портал ТарантасНью.

Новинка построена на специально разработанной заднеприводной платформе. Концепт e Prototype оснащен одним электромотором и блоком аккумуляторов, емкость которых не раскрывается. Подчеркивается, что на одном заряде машина способна проехать 200 километров, а время пополнения аккумуляторной батареи до 80% от терминала занимает не более 30 минут.

© Foto / Honda Honda e Prototype

Среди главных особенностей e Prototype выделяются камеры вместо наружных зеркал заднего вида, а также панорамное лобовое стекло, светодиодная головная оптика, сиденья с отделкой под меланжевую ткань и центральная консоль с декоративными вставками из дерева и пятью дисплеями.

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Honda на протяжении многих лет представляла длинную линейку концепт-каров на электрической тяге. Но фактическое производство было ограничено. Компания реализовала несколько сотен электромобилей Pluses в конце 1990-х годов и около тысячи Fit EV с 2012 по 2014 год.

© Foto / Honda Honda e Prototype

В настоящее время Honda предлагает Clarity Electric, который не пользуется желаемым спросом.