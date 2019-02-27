Украина не едет на Евровидение

Национальная телерадиокомпания Украины заявила, что "общественный вещатель" мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников национального отбора, однако от такой альтернативы отказался.

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Украина отказалась участвовать в Евровидении, сообщила Национальная телерадиокомпания страны, передает РИА Новости.

Отмечается, что отбор привлек внимание общества к связям артистов с шоу-бизнесом в России, "которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными".

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Все участники победившие в нацотборе отказались от поездки на Евровидение.

Изначально в финале отбора победила певица Maruv. Однако она оказалась в центре скандала из-за выступлений в России. Певица написала в Instagram, что не хочет сковывать себя кабальными условиями договора. По ее словам, она не захотела выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции украинских политиков.

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В частности, договор обязывал певицу не общаться с прессой без согласования с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), выполнять любые ее требования, незамедлительно передать права на песню "и еще много чего абсурдного".

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При этом НОТУ не собиралась оказывать певице финансовую поддержку, организовывать промо и даже помогать в оформлении визы.

После этого представлять Украину предложили занявшей на отборе второе место группе Freedom-Jazz girls band. Артисты также отказались, уточнив, что находятся на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведут переговоры о гастролях.

Третье место в национальном отборе заняла группа Kazka. В группе заявили, что хотели бы участвовать, но им не нужна "победа любой ценой".

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После этого группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая на отборе четвертое место, заявила, что не будет представлять Украину на конкурсе, если им предложат. По словам музыкантов, так как они не выиграли Нацотбор, это "не их поездка".