"Дональд Кук" покинул Черное море и встретился с российским фрегатом в Босфоре

Российский фрегат и американский миноносец следовали в направлении Средиземного моря.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Российский фрегат "Адмирал Эссен" встретился с американским ракетным эскадренным миноносецем "Дональдом Куком" в районе турецкого пролива Босфор, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения пользователей Twitter.

Как сообщает портал "Русское оружие", "Кук" следует в испанский порт Рота.

Turkish Coast Guard SAR35 type TCSG74 monitored the back-to-back Bosphorus transit by #6thFleet USS Donald Cook & #ВМФ #ЧФ Admiral Essen pic.twitter.com/2xWyJUkBiv — Yörük Işık (@YorukIsik) 1 марта 2019 г.​

"Дональд Кук" с 19 февраля находился в Черноморском регионе, где проводил, по словам командования 6-го флота ВМС США, "операции по обеспечению безопасности на море".

В понедельник утром он вошел в Одесский морской торговый порт. Корабль посетили украинский лидер Петр Порошенко, специальный представитель США по Украине Курт Волкером и другие высокопоставленные лица США.

В среду, 27 февраля, "Дональд Кук" покинул порт Одессы.