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Ракетный эсминец США Дональд Кук вошел в порт Одессы

"Дональд Кук" покинул Черное море и встретился с российским фрегатом в Босфоре

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Российский фрегат и американский миноносец следовали в направлении Средиземного моря.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Российский фрегат "Адмирал Эссен" встретился с американским ракетным эскадренным миноносецем "Дональдом Куком" в районе турецкого пролива Босфор, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения пользователей Twitter.

Как сообщает портал "Русское оружие", "Кук" следует в испанский порт Рота.

"Дональд Кук" с 19 февраля находился в Черноморском регионе, где проводил, по словам командования 6-го флота ВМС США, "операции по обеспечению безопасности на море".

В понедельник утром он вошел в Одесский морской торговый порт. Корабль посетили украинский лидер Петр Порошенко, специальный представитель США по Украине Курт Волкером и другие высокопоставленные лица США.
В среду, 27 февраля, "Дональд Кук" покинул порт Одессы.



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