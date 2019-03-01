Росстат рассказал, сколько получили российские чиновники в 2018 году

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Снежный "сюрприз": как встретили первый день весны в Абхазии В первый день весны Абхазию замело снегом. Как на это отреагировали жители республики, смотрите в обзоре Sputnik. 1794

Мост длиною в четверть века: какой путь прошло представительство Абхазии в Турции Представительство Абхазии в Турции было открыто 1 марта 1994 года. О том, как оно создавалось и какую работу проводит, в интервью Sputnik рассказали первый представитель организации Владимир Авидзба, и второй Инар Гицба. 70