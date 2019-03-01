Росстат рассказал, сколько получили российские чиновники в 2018 году

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Данные о зарплате и численности чиновников России за 2018 год опубликовал Росстат, сообщает РИА Новости.
Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных госорганах составила 126,6 тысячи рублей. Это на 5,4 процента выше показателей 2017 года.
- сотрудники аппарата правительства России - среднемесячный доход в прошлом году 240,3 тысячи рублей,
- в администрации президента России в среднем зарабатывают по 236,7 тысяч рублей в месяц,
- в Госдуме - по 158,9 тысяч,
- в Совете Федерации -186,4 тысяч рублей,
- сотрудники Федерального казначейства - 159 тысяч рублей,
- сотрудники МИД - 151,1 тысячи рублей,
- работники ФНС - 144,8 тысячи рублей.
В данные Росстата не включены доходы сотрудников надзорных органов и силовых ведомств.
Отмечается, что среднемесячная заработная плата гражданских служащих в 49 федеральных министерствах, службах и агентствах была ниже средней по Москве.