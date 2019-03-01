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Росстат рассказал, сколько получили российские чиновники в 2018 году

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Всего в конце минувшего года в России насчитывалось немногим более 38 тысяч федеральных служащих.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Данные о зарплате и численности чиновников России за 2018 год опубликовал Росстат, сообщает РИА Новости.

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных госорганах составила 126,6 тысячи рублей. Это на 5,4 процента выше показателей 2017 года.

  • сотрудники аппарата правительства России - среднемесячный доход в прошлом году 240,3 тысячи рублей,
  • в администрации президента России в среднем зарабатывают по 236,7 тысяч рублей в месяц,
  • в Госдуме - по 158,9 тысяч,
  • в Совете Федерации -186,4 тысяч рублей,
  • сотрудники Федерального казначейства - 159 тысяч рублей,
  • сотрудники МИД - 151,1 тысячи рублей,
  • работники ФНС - 144,8 тысячи рублей.

В данные Росстата не включены доходы сотрудников надзорных органов и силовых ведомств.

Отмечается, что среднемесячная заработная плата гражданских служащих в 49 федеральных министерствах, службах и агентствах была ниже средней по Москве.

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