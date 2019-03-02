Ушел из жизни Жорес Алферов

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов умер в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его супруга Тамара.

В конце ноября Алферов был госпитализирован после того, как ему стало плохо на заседании РАН. Сообщалось об инсульте, однако затем в Академии наук проинформировали, что это был гипертонический криз.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года трудился в Физико-техническом институте имени Иоффе.

© Sputnik / Владимир Федоренко Пленарное заседание Госдумы РФ

Занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. За это в 2000 году Алферов был удостоен Нобелевской премии по физике вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером.

В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом РАН.