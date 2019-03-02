14:42 02 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.81
  • EUR74.80
Поиск
Жорес Алферов в рабочем кабинете

Ушел из жизни Жорес Алферов

© Sputnik / Владимир Федоренко
В мире
Получить короткую ссылку
30820

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов скончался на 89-ом году жизни.

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов умер в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его супруга Тамара.

В конце ноября Алферов был госпитализирован после того, как ему стало плохо на заседании РАН. Сообщалось об инсульте, однако затем в Академии наук проинформировали, что это был гипертонический криз.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года трудился в Физико-техническом институте имени Иоффе.

Пленарное заседание Госдумы РФ
© Sputnik / Владимир Федоренко
Пленарное заседание Госдумы РФ

Занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. За это в 2000 году Алферов был удостоен Нобелевской премии по физике вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером.

В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом РАН.

Теги:
Жорес Алферов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дикие и величественные: этих кошек можно встретить в России
Приехала за опытом: Лера Адлейба рассказала о своем участии в третьем сезоне "Ты супер"
Что нужно знать о витаминах
A, B, C, D, E, K: все о витаминах

Соцсети

Sputnikabkhazia