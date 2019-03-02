Биография Жореса Алферова

Советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике, общественный и политический деятель Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в городе Витебске (Белоруссия). Имя получил в честь Жана Жореса, основателя газеты L'Humanite и лидера французской социалистической партии.

В 1952 году окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института имени В.И. Ульянова (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина)). Доктор физико-математических наук (1970).

С 1953 года Алферов работал в Физико-техническом институте (ФТИ) имени А.Ф. Иоффе инженером, младшим, старшим научным сотрудником, заведующим сектором, заведующим отделом.

© Sputnik / Владимир Федоренко Ушел из жизни Жорес Алферов

С 1987 года по май 2003 года занимал пост директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе, с мая 2003 года по июль 2006 года был его научным руководителем.

Жорес Алферов принимал участие в разработке первых отечественных транзисторов и силовых германиевых приборов. Создал "идеальные" полупроводниковые гетероструктуры. Его исследованиями фактически создано новое направление — гетеропереходы в полупроводниках.

Алферов — автор более 500 научных работ, в том числе четырех монографий, и более 50 изобретений.

Жорес Алферов — член-корреспондент Академии наук СССР (1972), академик Российской академии наук (1979). В 1990-2017 годах был вице-президентом Российской академии наук.

С 1989 года возглавлял Ленинградский (ныне Санкт-Петербургского) научный центр Российской академии наук (СПбНЦ РАН).

Ученый занимался преподавательской деятельностью. С 1972 года — профессор Ленинградского электротехнического института (ныне Санкт-Петербургский электротехнический университет). В 1973-2004 годах был заведующим кафедрой оптоэлектроники в этом учебном заведении.

С 1988 по 2013 год был деканом физико-технического факультета (с 2012 года — факультета физики и нанотехнологий) Ленинградского политехнического института (ныне Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого). С 2013 года — научным руководителем Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций.

Алферов был ректором Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета РАН.

С апреля 2010 года являлся научным руководителем инновационного центра в Сколково, затем был сопредседателем консультативного научного совета (КНС) фонда Сколково.

С 1989 года по 1992 год Жорес Алферов был народным депутатом СССР. С 1995 года являлся депутатом Государственной Думы ФС РФ от фракции КПРФ. В Госдуме седьмого созыва с 2016 года являлся членом Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Алферов был президентом Фонда поддержки образования и науки (Алферовского фонда), учрежденного им в феврале 2001 года с целью объединения интеллектуальных, финансовых и организационных усилий российских и зарубежных физических и юридических лиц для содействия развитию российской науки и образования.

С августа 2012 года по март 2013 года Жорес Алферов являлся председателем Общественного совета при Министерстве образования и науки РФ.

Был главным редактором журнала "Письма в Журнал технической физики".

Алферов лауреат Ленинской премии (1972), Государственной премии СССР (1984), Государственной премии РФ (2001), Премии имени А.Ф. Иоффе РАН (1996), Демидовской премии (1999), Международной энергетической премии "Глобальная энергия" (2005) и др.

Жорес Алферов совместно с Гербертом Кремером в 2000 году был удостоен Нобелевской премии по физике за фундаментальные работы, заложившие основы современных информационных технологий посредством создания полупроводниковых гетероструктур, используемых в cверхвысокочастотной и оптической электронике.

Награжден орденами "Знак почета" (1959), Трудового Красного Знамени (1975), Октябрьской Революции (1980), Ленина (1986), а также российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" I (2005), II (2000), III (1999), IV степеней (2010) и Александра Невского (2015).

Ученый также удостоен наград других государств и является почетным членом ряда университетов и академий.

Его именем в 2001 году названа малая планета (астероид).

Алферов был женат, у него двое детей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников