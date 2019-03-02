Дешево и интересно: куда поехать на выходные в марте

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. До праздников меньше недели, а длинные выходные — хороший повод открыть для себя что-то новое, познакомиться с другими городами и странами. Например, пока большая часть России еще лежит под снегом, улицы Стамбула покрываются цветами, а торговцы разгуливают с тележками, полными бубликов. О том, где провести выходные на 8 Марта, — в материале РИА Новости.

Другая Турция

Страна хорошо знакома российским туристам по теплому морю и обильному "все включено", но стоит посетить и один из самых уникальных городов мира, крупнейший торговый, культурный и промышленный центр Турции — Стамбул.

Сейчас там настоящая весна, теплая и комфортная погода. Это единственный город в мире, расположенный и в Европе, и в Азии, два континента разделяет Босфорский пролив. Стамбул стоит еще и на двух морях — Черном и Мраморном.

CC0 Девичья башня в Стамбуле

Кстати, по отзывам путешественников, лучше всего оценить масштаб Стамбула можно, находясь на Принцевых островах — оттуда открывается отличный вид. Город на Босфоре в свое время был столицей Римской, Византийской, Латинской и Османской империй. Там сохранились исторические церкви, мечети, дворцы, один из символов Стамбула — Девичья (Леандрова) башня, о происхождении которой ходят легенды.

В городе много аутентичных ресторанов, кафе и забегаловок, не стоит пугаться и уличной еды. Хотя она может и удивить. Например, кокореч — внутренности ягнят, перетянутые бараньими кишками, — подают и на улицах, и в ресторанах. В прибрежных районах популярен балык экмек — большой бутерброд с рыбой-гриль. Фирменная фишка Стамбула — симиты (бублики), которые продаются везде прямо с тележек.

© Sputnik / Алексей Куденко Мужчина покупает хлебобулочные изделия на одной из улиц в районе Кадыкей города Стамбула

"Стамбул предлагает путешественникам восточную экзотику, красивые виды и ароматные угощения. Все это — по невысоким ценам и всего в трех с половиной часах лета из Москвы, — говорит Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска. — Согласно нашим подсчетам, авиабилет туда-обратно на время праздников и трехдневное проживание в отеле обойдутся в среднем в 24 тысячи рублей".

Церковь в скале и музей ковра

Эксперт советует также посетить Ереван. "Три дня — отличный срок для первого знакомства со столицей Армении, — говорит Ирина. — За это время успеете осмотреть главные достопримечательности города, ознакомиться с коллекцией Национальной галереи и даже съездить за город, чтобы увидеть церковь, высеченную в скале, и древний языческий храм".

© Sputnik / Алина Старостина Церковь Катогике в монастырском комплексе Гегард, Армения

В среднем поездка обойдется в 23 тысячи рублей — перелет и проживание.

Можно и сэкономить, отправившись в Гюмри, куда летают лоукостеры. Оттуда до Еревана ехать около двух часов. Но и в самом Гюмри — втором по величине городе Армении — есть что посмотреть: кварталы XIX века, церкви, Черную крепость.

Чуть дороже обойдется путешествие на 8 Марта в Баку. Столица Азербайджана — одновременно и самый крупный порт на Каспии, и самый большой город на Кавказе.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Города мира. Баку

Тут прекрасно сочетаются старинный квартал Ичери-шехер с немного вычурными резными зданиями и Пламенные башни — небоскребы в виде факелов.

Кстати, в Баку, как и в Стамбуле, есть Девичья башня, ну и, конечно, дворцы, мечети, театры, парки, набережные и музеи. В том числе и уникальные: например Музей азербайджанского ковра.

И в Ереване, и в Баку на праздники обещают приятную весеннюю погоду — плюс 12-14.

© Sputnik / Владимир Песня Архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку

Гастро-тур — бесплатно

В самом разгаре весна и в Болгарии. Для путешествия в эту страну россиянам нужна виза. Но достаточно будет и открытого "шенгена". Если горные лыжи и солнечные берега Болгарии туристам хорошо знакомы, то столица нередко остается в стороне от маршрутов. За три праздничных дня можно осмотреть знаменитые православные храмы, мечеть, синагогу, руины древней крепости Седрика с античным амфитеатром.

© Sputnik / Александр Юрьев Вид столицы Болгарии Софии

С национальной кухней в Софии можно познакомиться совершенно бесплатно, присоединившись к гастро-туру. Эти акции проводятся ежедневно в два часа дня. Место встречи: русская церковь Святителя Николая Мирликийского.

"Это первый бесплатный ежедневный гастрономический тур в Европе и, возможно, в мире, — поясняют организаторы гастро-туров. — Идея состоит в том, чтобы совершить экскурсию по некоторым интересным и модным семейным ресторанам и насладиться традиционной болгарской кухней, услышав о ее истории и обычаях".

Во время экскурсии все блюда для дегустаций бесплатны. Недавно к такому гастро-туру присоединился необычный путешественник: на изучение болгарской кухни он отправился, проехав десять тысяч километров на велосипеде из Японии в Болгарию.

Стоимость авиабилетов из Москвы — от четырех тысяч рублей в одну сторону. На праздники, конечно, дороже, но уложиться в 15 тысяч вполне можно.

Город номер один

Европейский город № 1 этого года — Будапешт (он назван лучшим туристическим направлением Европы в 2019 году по версии European Best Destinations) — тоже отлично подходит для коротких весенних путешествий. Тем более что стоимость авиабилетов — от трех тысяч рублей. Это невероятно красивый город с дворцами, замками, крепостями, видом на горы.

© Sputnik / Алексей Даничев Города мира. Будапешт

Сложно сказать, что является главной туристической достопримечательностью Будапешта. Третье по величине и одно из самых красивых в мире здание парламента или, скажем, королевский дворец. Может быть, самые красивые в городе — Купальни Геллерт (всего в Будапеште 13 термальных бань, так что оздоровительным водным процедурам стоит уделить внимание), сказочный замок Вайдахуняд в парке Варошлигет, созданный по мотивам оригинального замка, расположенного в Трансильвании. Или, например, Цепной мост, соединяющий две части столицы Венгрии: Буду и Пешт. А еще гора Замка с Рыбацким бастионом.

© Sputnik / Алексей Даничев Города мира. Будапешт

На весь мир известен пронзительный и трагичный мемориал в память о жертвах холокоста: обувь на берегу Дуная (евреев свозили к дунайской набережной на грузовиках, приказывали снять обувь, грузили на баржи и потом расстреливали).

© flickr.com / Neilhooting Мемориал жертвам холокоста в Будапеште

Сам Дунай также заслуживает звания главной достопримечательности столицы.

Кстати, из России удобно добираться не только до Будапешта, но и до Дебрецена — второго по величине города Венгрии. Билеты можно найти по цене менее двух тысяч рублей.

Цены будут расти

Прекрасная весенняя погода сейчас и в Париже, правда, авиабилеты в столицу Франции стоят довольно дорого. Зато добраться до Милана на праздники еще можно менее чем за 20 тысяч рублей, а 9 марта там открывается Амброзианский карнавал.

© Инфографика . Самые опасные страны для туризма

В туроператорских компаниях говорят, что если интересуют именно короткие экскурсионные туры, то еще можно успеть на выходные в Прагу, Париж, города Италии, правда, при условии открытого "шенгена".

По данным систем бронирования, дешевые билеты еще можно найти в Хельсинки (от 8 992 рублей), Вильнюс (от 10 396 рублей) и Мюнхен (от 11 891 рубля). Как сообщил менеджер по развитию сервиса для поиска авиабилетов и отелей Дмитрий Хаванский, следует поторопиться: "На сегодняшний день средняя цена перелета из России в Латвию составляет 10 500 рублей, в Швейцарию — 12 000, на Кипр — 14 000 рублей, но по мере приближения к 8 Марта цены на авиабилеты и гостиницы будут расти".