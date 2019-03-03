Гуаидо анонсировал свое возвращение в Венесуэлу

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Незаконно объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил о своем возвращении в Венесуэлу и призвал народ к новым протестным выступлениям в понедельник и вторник, передает РИА Новости.
"Объявляю о моем возвращении в страну и призываю к выступлениям на всей территории страны в понедельник и вторник", - написал Гуаидо в Twitter.
Попытка госпереворота в Венесуэле
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.
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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.