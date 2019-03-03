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Гуаидо анонсировал свое возвращение в Венесуэлу

© Sputnik / Лео Альварес
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Попытка госпереворота в Венесуэле (66)
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Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс предостерег руководство Венесуэлы от ареста Гуаидо, который после посещения Колумбии намеревался вернуться на родину.

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Незаконно объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил о своем возвращении в Венесуэлу и призвал народ к новым протестным выступлениям в понедельник и вторник, передает РИА Новости.

"Объявляю о моем возвращении в страну и призываю к выступлениям на всей территории страны в понедельник и вторник", - написал Гуаидо в Twitter.

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Гуаидо 22 февраля смог добраться до колумбийской Кукуты, несмотря на введенный с января запрет на выезд из Венесуэлы. Заместитель судьи конституционной палаты Верховного суда Венесуэлы Хуан Карлос Вальдес отмечал, что спикеру парламента Гуаидо грозит до 30 лет тюрьмы за нарушение запрета на выезд из страны.

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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

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Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (66)

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Теги:
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