Армия Сирии отбила массированную атаку террористов в провинции Хама

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Сирийская армия отразила массированную атаку террористов на ее позиции в провинции Хама на границе с провинцией Идлиб, несколько солдат погибли и получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Syria TV.

"Террористические группировки напали на несколько наших военных позиций в 01:30 воскресенья по местному времени с использованием различных видов вооружений после огневой подготовки в районе Масасна на севере провинции Хама", - рассказал источник в военном ведомстве Сирии.

Подчеркивается, что боевики атаковали под прикрытием плохих погодных условий.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Армия Сирии уничтожила штаб руководства "ан-Нусры"*

"Наши войска со всей доблестью отбили атаку боевиков и ликвидировали нескольких из них, а также уничтожили их технику и вооружения. В результате этой атаки несколько наших храбрых солдат погибли, несколько других ранены", - заявил источник.

Генштаб Вооруженных сил Сирии будет и дальше противостоять попыткам боевиков, резюмировал источник телеканала.

Провинция Идлиб была захвачена боевиками "Джебхат ан-Нусры"* в 2015 году. По условиям договора о перемирии, туда по гумкоридорам переправляли террористов из радикальных группировок, отказавшихся сдаться сирийским правительственным войскам в Алеппо, Хомсе, Восточной Гуте в окрестностях Дамаска, и из южных провинций Сирии.

Путин: практически на всей территории Сирии соблюдается режим прекращения огня>>

© Sputnik / Григорий Сысоев Путин об урегулировании в Сирии: работать активно, слаженно и искать компромиссы

Идлиб остается последней провинцией САР, контролируемой террористами и незаконными вооруженными бандформированиями.

Ранее советник президента Сирии Бусейна Шаабан сообщила, что власти Сирии приняли решение вернуть провинцию Идлиб под свой контроль, обсуждается лишь способ и сроки.

По итогам переговоров президентов России и Турции — стран-гарантов перемирия в САР - в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.