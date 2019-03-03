Гаубицы, танки и БМП: украинские силовики стягивают силы в Донбассе

СУХУМ, 3 мар - Sputnik. Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов проинформировал о стягивании сил украинских силовиков в район города Горловка, передает РИА Новости.
"В частности, в районе населенного пункта Зайцево на окраине Горловки было отмечено прибытие около 100 боевиков полка "Азов" (украинская ультраправая группировка, на многих его лидеров и участников заведены уголовные дела в России - ред). Среди технического оснащения боевиков восемь БМП и девять единиц 122-миллиметровых гаубиц Д-30. В качестве средств усиления этой боевой группе приданы 10 танков из состава 30-й механизированный бригады Вооруженных сил Украины", - сказал Безсонов.
"Азов", с самого начала участвовавший в боевых операциях на Донбассе, вывели оттуда летом 2016 года. "Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые получали финансирование из частных источников.
Кроме того, управление народной милиции ДНР заявило о подавлении огневых точек украинских силовиков.
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Даниил Безсонов отметил, что в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины территории ДНР за прошедшие сутки повреждения получили семь домов и пункт раздачи гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста.
"Ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были подавлены... Потерь среди личного состава народной милиции нет",- резюмировал Безсонов.
Он подчеркнул, что в результате контрмер потери украинских силовиков, по информации военного ведомства ДНР, составили трое убитых и семь раненых.