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Семерка лучших: рейтинг технологичных подарков на 8 марта

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Лидером в списке стали смарт-часы Samsung Galaxy Watch.

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Эксперты составили ТОП-7 лучших технологичных подарков девушке к 8 марта, пишет портал iReactor.

Список лучших технологических подарков для девушек на восьмое марта возглавили часы Samsung Galaxy Watch представленные на рынке в нескольких цветовых решениях с возможностью выбора дизайна циферблата и ремешка.

Samsung Galaxy Watch
Samsung Galaxy Watch

Второе место в списке заняло мультизарядное устройство Rivacase. Оно совместимо с десятками смартфонов, использующих стандарт Qi. Устройство имеет противоскользящее покрытие и достаточно небольшие габариты. Комплектация презента включает зарядку с поддержкой Quick Charge 3.0.

Третью строчку ТОП-7 технологичных подарков девушке к 8 марта получил смартфон Honor 20 View, который выделился  наличием двойной камеры IMX586 от Sony, с разрешением  в 48 Mpx. Любительницы качественных фото по достоинству оценят такой подарок, поскольку в дополнение к хорошей камере используется система управления с искусственным интеллектом, что выглядит особенно привлекательно.

© Foto/ 9to5google
Honor 20 View

Список также пополнил трекер Band 3 от бренда Honor; беспроводные наушники Beats BeatsX, оснащенные микрофоном и батареей для прослушивания музыки в течение 8 ч; смарт-часы Apple Watch Nike+, которые можно не снимать даже в бассейне.

© Foto/ honor-band-3
Honor Band 3

 Замыкает список контроллер Rainbo DualShock. Этот беспроводной контроллер производится в различных цветах для взаимодействия с PlayStation. 

© Foto/ actualnews
Rainbo DualShock


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