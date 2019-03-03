Лиссабон, Куршевель и Марракеш: где отдыхали российские звезды в феврале

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Какие стихи посвятил Марракешу Сергей Шнуров, на чем экономят павел Воля и Ляйсан Утяшева и почему Кристина Асмус улетела на Мальдивы без мужа – в подборке РИА Новости.
Сергей Шнуров
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Певец, музыкант Сергей Шнуров в феврале побывал в Марокко и описал свои ощущения привычно - в стихах:
Буй забить на всё, и махом
Разменяв последний кэш,
На денек стать падишахом
Касабланка, Марракеш...
Классово несправедливо,
В наслаждении пребывая,
Возлежать в тени оливы,
Отключенным от вай-фая.
Пусть меня не ищут люди
По работе, при делах.
Я в пустыне на верблюде,
И велик Аллах.
Ольга Бузова
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В начале года Ольга Бузова отдыхала на Мальдивах, а в феврале – много работала. Но и во время деловых поездок она совместила приятное с полезным: погуляла по Лиссабону и провела подписчикам онлайн-экскурсию в сторис (stories). "Привет, Лиссабон! Вчера шел дождь, но прилетела я. Оказаться в Португалии и не погулять по ней немного до работы — грех", - пишет Ольга.
Яна Рудковская
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Продюсер и телеведущая Яна Рудковская вместе с мужем, олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и сыном Александром отправилась в горы. "А вот теперь - на заслуженный отдых, всем чао", - написала она в инстаграме. Отпуск семья проводит во французском Куршевеле.
Ксения Бородина
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Телеведущая Ксения Бородина вместе с семьей в феврале улетела в Таиланд, на Пхукет. Там она набирается сил и делает забавные фотографии для своих поклонников. "Реакция мужа, когда жена выставила фото в купальнике", - подписала она это фото.
Кристина Орбакайте
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У Кристины Орбакайте февраль был насыщенным на поездки и впечатления. Вместе с мужем она побывала в Нью-Йорке (США), в Мумбаи (Индия) и в Маскате (Оман). Везде по чуть-чуть, но зато сколько впечатлений.
Игорь Николаев
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Певец и композитор Игорь Николаев провел несколько дней во Флориде со своей старшей дочерью Юлей. "Автозаправочное селфи со старшей дочкой Юлей. Повидались, сходили на пару-тройку фильмов... пора обратно в Москву!", - подписал он фото.
Кристина Асмус
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В феврале актриса Кристина Асмус полетела на Мальдивы без своего мужа – Гарика Харламова. Звезда сначала выдержала интригу, а потом призналась, что на Мальдивские острова она полетела не только отдыхать, но и сниматься в новом фильме.
Ляйсан Утяшева
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Телеведущая Ляйсан Утяшева вместе с мужем Павлом Волей для февральского отпуска выбрали далекое, но очень красивое направление – Новую Зеландию. В соцсети Ляйсан подробно расписала их с Павлом маршрут и подсказала, как можно сэкономить в поездке.