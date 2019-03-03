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Лиссабон, Куршевель и Марракеш: где отдыхали российские звезды в феврале

© Sputnik / Евгения Новоженина
В мире
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Не все артисты смогли устроить себе отпуск сразу после Нового года, некоторые отправились отдыхать в феврале. Впрочем, это вполне логично: и билеты дешевле, и туристов меньше.

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Какие стихи посвятил Марракешу Сергей Шнуров, на чем экономят павел Воля и Ляйсан Утяшева и почему Кристина Асмус улетела на Мальдивы без мужа – в подборке РИА Новости.

Сергей Шнуров

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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Певец, музыкант Сергей Шнуров в феврале побывал в Марокко и описал свои ощущения привычно - в стихах:

Буй забить на всё, и махом
Разменяв последний кэш,
На денек стать падишахом
Касабланка, Марракеш...
Классово несправедливо,
В наслаждении пребывая,
Возлежать в тени оливы,
Отключенным от вай-фая.
Пусть меня не ищут люди
По работе, при делах.
Я в пустыне на верблюде,
И велик Аллах.

Ольга Бузова

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

В начале года Ольга Бузова отдыхала на Мальдивах, а в феврале – много работала. Но и во время деловых поездок она совместила приятное с полезным: погуляла по Лиссабону и провела подписчикам онлайн-экскурсию в сторис (stories). "Привет, Лиссабон! Вчера шел дождь, но прилетела я. Оказаться в Португалии и не погулять по ней немного до работы — грех", - пишет Ольга.

Яна Рудковская

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская вместе с мужем, олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и сыном Александром отправилась в горы. "А вот теперь - на заслуженный отдых, всем чао", - написала она в инстаграме. Отпуск семья проводит во французском Куршевеле.

Ксения Бородина

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Телеведущая Ксения Бородина вместе с семьей в феврале улетела в Таиланд, на Пхукет. Там она набирается сил и делает забавные фотографии для своих поклонников. "Реакция мужа, когда жена выставила фото в купальнике", - подписала она это фото.

Кристина Орбакайте

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

У Кристины Орбакайте февраль был насыщенным на поездки и впечатления. Вместе с мужем она побывала в Нью-Йорке (США), в Мумбаи (Индия) и в Маскате (Оман). Везде по чуть-чуть, но зато сколько впечатлений.

Игорь Николаев

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Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Певец и композитор Игорь Николаев провел несколько дней во Флориде со своей старшей дочерью Юлей. "Автозаправочное селфи со старшей дочкой Юлей. Повидались, сходили на пару-тройку фильмов... пора обратно в Москву!", - подписал он фото.

Кристина Асмус

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

В феврале актриса Кристина Асмус полетела на Мальдивы без своего мужа – Гарика Харламова. Звезда сначала выдержала интригу, а потом призналась, что на Мальдивские острова она полетела не только отдыхать, но и сниматься в новом фильме.

Ляйсан Утяшева

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Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

Телеведущая Ляйсан Утяшева вместе с мужем Павлом Волей для февральского отпуска выбрали далекое, но очень красивое направление – Новую Зеландию. В соцсети Ляйсан подробно расписала их с Павлом маршрут и подсказала, как можно сэкономить в поездке.



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