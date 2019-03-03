Лиссабон, Куршевель и Марракеш: где отдыхали российские звезды в феврале

Не все артисты смогли устроить себе отпуск сразу после Нового года, некоторые отправились отдыхать в феврале. Впрочем, это вполне логично: и билеты дешевле, и туристов меньше.

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Какие стихи посвятил Марракешу Сергей Шнуров, на чем экономят павел Воля и Ляйсан Утяшева и почему Кристина Асмус улетела на Мальдивы без мужа – в подборке РИА Новости.

Сергей Шнуров

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 6 Фев 2019 в 10:15 PST

Певец, музыкант Сергей Шнуров в феврале побывал в Марокко и описал свои ощущения привычно - в стихах:

Буй забить на всё, и махом

Разменяв последний кэш,

На денек стать падишахом

Касабланка, Марракеш...

Классово несправедливо,

В наслаждении пребывая,

Возлежать в тени оливы,

Отключенным от вай-фая.

Пусть меня не ищут люди

По работе, при делах.

Я в пустыне на верблюде,

И велик Аллах.

Ольга Бузова

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 2 Фев 2019 в 5:29 PST

В начале года Ольга Бузова отдыхала на Мальдивах, а в феврале – много работала. Но и во время деловых поездок она совместила приятное с полезным: погуляла по Лиссабону и провела подписчикам онлайн-экскурсию в сторис (stories). "Привет, Лиссабон! Вчера шел дождь, но прилетела я. Оказаться в Португалии и не погулять по ней немного до работы — грех", - пишет Ольга.

Яна Рудковская

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 25 Фев 2019 в 8:32 PST

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская вместе с мужем, олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и сыном Александром отправилась в горы. "А вот теперь - на заслуженный отдых, всем чао", - написала она в инстаграме. Отпуск семья проводит во французском Куршевеле.

Ксения Бородина

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 21 Фев 2019 в 12:40 PST

Телеведущая Ксения Бородина вместе с семьей в феврале улетела в Таиланд, на Пхукет. Там она набирается сил и делает забавные фотографии для своих поклонников. "Реакция мужа, когда жена выставила фото в купальнике", - подписала она это фото.

Кристина Орбакайте

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 9 Фев 2019 в 8:08 PST

У Кристины Орбакайте февраль был насыщенным на поездки и впечатления. Вместе с мужем она побывала в Нью-Йорке (США), в Мумбаи (Индия) и в Маскате (Оман). Везде по чуть-чуть, но зато сколько впечатлений.

Игорь Николаев

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 24 Фев 2019 в 8:01 PST

Певец и композитор Игорь Николаев провел несколько дней во Флориде со своей старшей дочерью Юлей. "Автозаправочное селфи со старшей дочкой Юлей. Повидались, сходили на пару-тройку фильмов... пора обратно в Москву!", - подписал он фото.

Кристина Асмус

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 24 Янв 2019 в 6:47 PST

В феврале актриса Кристина Асмус полетела на Мальдивы без своего мужа – Гарика Харламова. Звезда сначала выдержала интригу, а потом призналась, что на Мальдивские острова она полетела не только отдыхать, но и сниматься в новом фильме.

Ляйсан Утяшева

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) 10 Фев 2019 в 11:43 PST

Телеведущая Ляйсан Утяшева вместе с мужем Павлом Волей для февральского отпуска выбрали далекое, но очень красивое направление – Новую Зеландию. В соцсети Ляйсан подробно расписала их с Павлом маршрут и подсказала, как можно сэкономить в поездке.