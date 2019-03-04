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Разрушительный торнадо в США унес более 20 жизней

© Фото: Nikolas Noonan
В мире
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Ранее сообщалось, что по меньшей мере 14 человек погибли и 40 пострадали в результате сильного торнадо в штате Алабама на юге США.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Число погибших в результате торнадо в штате Алабама на юге США составляет около 22 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WBRC.

В результате разгула стихии более десяти тысяч местных жителей остались без электричества.

По словам шерифа округа Ли Джея Джонса, число погибших может увеличиться, так как приходят сообщения о пропавших.

"Мы сделали все возможное на сегодняшний вечер... Эта зона очень опасная... торнадо нанес сильный ущерб зданиям и домам в районе", - приводит телеканал слова Джонса.

Режим чрезвычайного положения объявлен во всем штате.

Телеканал News 19 WLTX опубликовал видео последствий торнадо, на котором видны разрушенные постройки, автомобили, обломки, и вырванные с корнями деревья.



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