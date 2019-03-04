СМИ раскрыли детали готовящейся торговой сделки США и Китая

Новый виток обсуждений по заключению торговой сделки между двумя странами начался после переговоров, которые прошли в феврале в Вашингтоне.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Газета The Wall Street Journal пишет, что США и Китай находятся на финальной стадии заключения новой торговой сделки, сообщает ПРАЙМ.

© REUTERS / Leah Millis Не тот изгой: почему саммит США и КНДР в Ханое не похож на провал

Издание отмечает, что Пекин готов предложить снижение тарифов и ряд других ограничений на сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары из США. Вашингтон, в свою очередь, рассматривают возможность отмены большей части, если не всех, экономических санкций, наложенных на товары китайского производства в прошлом 2018 году.

Источники издания подчеркивают, что препятствием может стать сопротивление граждан двух стран по поводу того, что условия торговой договоренности слишком выгодны другой стороне.

Как пишет издание, о сделке может быть объявлено уже 27 марта — на саммите глав государств Дональда Трампа с Си Цзиньпином.

В начале декабря 2018 года на полях саммита G20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о "перемирии" в торговой войне. Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.