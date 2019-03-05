Синьор Помидор: ученые выяснили, от каких болезней защищают томаты

Содержание в томатах каротиноидного пигмента ликопина делает их очень полезными для потребления.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Потребление томатов приводит к снижению развития жировой болезни печени, рака и воспалений, об этом заявили ученые из Университета Тафтса (США), сообщает РИА Новости.

© Fotolia / M.studio Ученые назвали замедляющие старение продукты

Ученые ставили эксперимент на мышах, вводя им в организм канцероген, способствующий формированию злокачественных опухолей в печени, а после кормили грызунов нездоровой пищей. При этом часть мышей получала томатный порошок, богатый ликопином, что привело к уменьшению воспалительных процессов.

Ликопин — каротиноидный пигмент, который окрашивает плоды некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза. Его основная функция в человеческом организме — антиоксидантная, при этом он повышает уровень полезной микрофлоры, а также увеличивает ее разнообразие.

Исследователи также пришли к выводу, что томатный порошок показал лучшую эффективность, чем ликопин в отдельности. По мнению ученых, это объясняется наличием в целых томатах дополнительных полезных веществ, таких как витамины Е и С, минералы, фенольные соединения и пищевые волокна.