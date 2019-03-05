Десять миллионов рублей похитил со счетов у москвича его двойник

При просмотре видео с камер наблюдения в банке было установлено, что в банк зашел мужчина, похожий на потерпевшего и снял все деньги с его счетов.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Десять миллионов рублей были похищены с банковских счетов москвича очень похожим на него мужчиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением. Он рассказал, что узнал о пропаже денег, войдя в мобильное приложение банка, и выяснив, что со счетов пропали 100 тысяч евро и почти три миллиона рублей.

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Начальник департамента безопасности банка пояснил, что 22 января в офис банка пришел мужчина, похожий на потерпевшего, предъявил паспорт на имя потерпевшего и снял все деньги.

Правоохранительные органы проводят проверку.