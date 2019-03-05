Эксперты составили рейтинг самых лучших достопримечательностей мира

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Лучшей достопримечательностью мира признана площадь Испании в Севилье, сообщает Stasher.

В первую десятку лучших мест, которые должен увидеть каждый путешественник, попали:

гора Маттерхорн в Швейцарии,

парк исторических реконструкций Пюи-дю-Фу во Франции,

Кордовская соборная мечеть в Испании,

Большая мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ),

музей Ван Гога в Амстердаме (Нидерланды),

Голубая лагуна в Исландии,

Акрополь в греческих Афинах,

здание венгерского парламента в Будапеште,

Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс в США.

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В список вошла и российская достопримечательность - Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Он занял 25 место.

При присвоении рейтинговых очков мировым достопримечательностям аналитики учитывали отзывы туристов, оценки объектов размещения на сайтах бронирования, транспортную доступность, уровень безопасности и количество упоминаний в Instagram.