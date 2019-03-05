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Города мира. Севилья

Эксперты составили рейтинг самых лучших достопримечательностей мира

© Sputnik / Григорий Сысоев
В мире
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Онлайн-сервис хранения багажа Stasher составил список из 99 мировых туристических достопримечательностей.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Лучшей достопримечательностью мира признана площадь Испании в Севилье, сообщает Stasher.

В первую десятку лучших мест, которые должен увидеть каждый путешественник, попали:

  • гора Маттерхорн в Швейцарии,
  • парк исторических реконструкций Пюи-дю-Фу во Франции,
  • Кордовская соборная мечеть в Испании, 
  • Большая мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ),
  • музей Ван Гога в Амстердаме (Нидерланды),
  • Голубая лагуна в Исландии,
  • Акрополь в греческих Афинах,
  • здание венгерского парламента в Будапеште,
  • Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс в США.

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В список вошла и российская достопримечательность - Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Он занял 25 место.

При присвоении рейтинговых очков мировым достопримечательностям аналитики учитывали отзывы туристов, оценки объектов размещения на сайтах бронирования, транспортную доступность, уровень безопасности и количество упоминаний в Instagram.

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