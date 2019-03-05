Эксперты составили рейтинг самых лучших достопримечательностей мира

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Лучшей достопримечательностью мира признана площадь Испании в Севилье, сообщает Stasher.
В первую десятку лучших мест, которые должен увидеть каждый путешественник, попали:
- гора Маттерхорн в Швейцарии,
- парк исторических реконструкций Пюи-дю-Фу во Франции,
- Кордовская соборная мечеть в Испании,
- Большая мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ),
- музей Ван Гога в Амстердаме (Нидерланды),
- Голубая лагуна в Исландии,
- Акрополь в греческих Афинах,
- здание венгерского парламента в Будапеште,
- Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс в США.
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В список вошла и российская достопримечательность - Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Он занял 25 место.
При присвоении рейтинговых очков мировым достопримечательностям аналитики учитывали отзывы туристов, оценки объектов размещения на сайтах бронирования, транспортную доступность, уровень безопасности и количество упоминаний в Instagram.