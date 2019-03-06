США сорвали выполнение гуманитарной операции в "Рукбане"

Ранее Сергей Лавров заявил, что США и подконтрольные им боевики запрещают выходить беженцам из лагеря "Рукбан" в Сирии, в котором сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. В экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии говорится, что США, по сути, сорвали гуманитарную операцию по спасению людей, находящихся в лагере беженцев "Рукбан", передает РИА Новости.

"Командование группировкой США в зоне Эт-Танф так и не взяло на себя ответственность за обеспечение безопасного и беспрепятственного следования автомобильных колонн через контролируемую им 55-километровую зону и, по сути, сорвало выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан, находящихся в "Рукбане", - сказано в сообщении.

© AFP 2019 / Delil Souleiman Два гумкоридора для беженцев из лагеря Рукбан открыли в Сирии

Подчеркивается, что руководство США, "единственно виновное в сложившейся гуманитарной катастрофе в лагере "Рукбан", стремится переложить ответственность за сложившуюся ситуацию на сирийскую и российскую стороны, дезинформируя мировую общественность сообщениями о якобы несоответствии условий для возвращения беженцев стандартам ООН.

Кроме того, Россия и Сирия призвали США освободить незаконно запертых в лагере "Рукбан" граждан, гарантировать их беспрепятственный выход к местам жительства.

"Призываем американскую сторону перейти от популизма к реальным действиям: освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря "Рукбан", обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, предоставить гарантии безопасного прохождения гуманитарных автомобильных колонн через незаконно оккупированную зону Эт-Танф", - говорится в сообщении.

© AFP 2019 / Khalil Mazraawi Лавров о планах США забрать боевиков из Сирии: противоречат резолюции ООН

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что правительство Сирии при поддержке России приняло решение об открытии двух гуманитарных коридоров для осуществления беспрепятственного выхода внутренне перемещенных лиц из лагеря беженцев "Рукбан".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.