Жан-Мишель Кусто намерен приехать в Приморье для спасения косаток

Ранее Жан-Мишель Кусто и его коллеги-ученые обратились в российским властям с просьбой выпустить в природу косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, и предложили свою помощь.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Сын выдающегося океанографа Жака-Ива Кусто, исследователь океанов Жан-Мишель Кусто сообщил руководству Приморья, что с их помощью хотел бы приехать в регион и оказать содействие в выпуске косаток и белух из бухты Средняя в Приморье, сообщает РИА Новости. Свободу косаткам: морских млекопитающих выпустят из "китовой тюрьмы"

Об этом предложении говорится в письме Жан-Мишель Кусто на имя главы региона Олега Кожемяко, копию которого РИА Новости передала группа общественных организаций, среди которых реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень", "Эковахта Сахалина" и другие.

"С вашей помощью я хотел бы посетить бухту Средняя вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим, оценить состояние косаток и белух и помочь российским властям спланировать их реабилитацию и выпуск", - сказано в письме.

"Я считаю, что важно начать подготовку китов к реабилитации и выпуску как можно раньше. Последние сообщения в СМИ говорят о возможном ухудшении здоровья косаток и белух в бухте Средняя, что увеличивает нашу обеспокоенность и обуславливает необходимость принятия срочных мер", - написал Жан-Мишель Кусто.

Подчеркивается, что копия этого письма направлена руководству России "из-за срочности ситуации и текущих решений, принятых на федеральном уровне о судьбе косаток и белух".

© РИА Новости . Как в тюрьме: содержание белух и косаток стало предметом судебного разбирательства

Ранее Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу при участии общественных и научных организаций до 1 марта определить дальнейшую судьбу морских животных из бухты Средняя. Пресс-служба вице-премьера России Алексея Гордеева проинформировала о том, что будет составлен план действий для выпуска животных в естественную среду обитания.

История с "китовой тюрьмой" стала получила известность после того, как в Greenpeace заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Подчеркивалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые осуществили вылов животных.

Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.