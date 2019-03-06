Корабли НАТО прибыли в порт Одессы

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, допускающий подразделения вооруженных сил других государств на территорию и в акваторию государства в 2019 году для участия в многонациональных военных учениях.

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Фрегат TCG "Barbaros" и ракетный катер быстрой атаки TCG "Martı" зашли в порт Одессы в рамках сотрудничества в сфере безопасности между Турцией и Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Odessa online.

"Сегодня утром в Одесский порт зашли два корабля НАТО. Фрегат TCG "Barbaros" и ракетный катер быстрой атаки TCG "Martı" прибыли в Одессу в рамках двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности между Турцией и Украиной", - сказано в сообщении.

По информации портала, турецкие корабли пробудут в Одесском порту до 8 марта.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к Раде с просьбой одобрить его решение о допуске на территорию Украины подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2019 году. Речь идет о проведении украинско-американских учений Rapid Trident-2019, Sea Breeze-2019, украинско-румынских учений Riverine-2019, многонациональных учений "Кленовая арка-2019" и украинского-британских учений Warrior Watcher-2019.

Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещалось функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом.

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Также на Украине запрещено законом размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные вооруженные силы каждый раз допускаются на территорию страны отдельным законом по представлению президента.