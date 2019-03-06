"Одно неловкое движение — и вы отец": меткие фразы Михаила Жванецкого

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. Михаил Жванецкий, автор более трехсот миниатюр для знаменитого эстрадного дуэта — Романа Карцева и Виктора Ильченко (в том числе номеров "Авас" и "На складе"), писал для театра Аркадия Райкина, актера Сергея Юрского. На протяжении многих лет читает свои тексты сам, неизменно появляясь перед публикой с видавшим виды кожаным портфелем. Его миниатюры давно разошлись на цитаты. РИА Новости вспоминает самые популярные афоризмы Жванецкого.
О друзьях и врагах
Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.
Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.
Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.
Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.
Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут.
На своих ошибках учатся, на чужих — делают карьеру.
Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.
О жизни
Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка.
Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет нужно провести в спортзале.
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь.
Настоящее одиночество — когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают.
Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею.
О счастье и удаче
Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними!
Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.
Об эмоциях
Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить.
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
Об отношениях
Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.
Одно неловкое движение — и вы отец.
В молодости мы ищем красивое тело, с годами — родную душу.
Не можешь любить — сиди дружи!
Плохое в характере женщины — от красоты.
Из всех женщин ему нравились новые.
Об автомобилях
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель.
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
О еде и алкоголе
Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится жрать.
Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.