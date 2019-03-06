"Одно неловкое движение — и вы отец": меткие фразы Михаила Жванецкого

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. Михаил Жванецкий, автор более трехсот миниатюр для знаменитого эстрадного дуэта — Романа Карцева и Виктора Ильченко (в том числе номеров "Авас" и "На складе"), писал для театра Аркадия Райкина, актера Сергея Юрского. На протяжении многих лет читает свои тексты сам, неизменно появляясь перед публикой с видавшим виды кожаным портфелем. Его миниатюры давно разошлись на цитаты. РИА Новости вспоминает самые популярные афоризмы Жванецкого.

О друзьях и врагах

Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.

Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.

Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.

© Sputnik / Сергей Поляков Презентация новой книги Михаила Жванецкого

Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит.

Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут.

На своих ошибках учатся, на чужих — делают карьеру.

Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.

О жизни

Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка.

Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет нужно провести в спортзале.

Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.

Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь.

Настоящее одиночество — когда вы всю ночь говорите сами с собой и вас не понимают.

Если появился кто-то, готовый свернуть горы, за ним обязательно пойдут другие, готовые свернуть ему шею.

О счастье и удаче

Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними!

Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.

Об эмоциях

Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить.

Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.

© Sputnik / Анатолий Гаранин Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на сцене Московского театра драмы и комедии на Таганке. 1982 год

Об отношениях

Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.

Одно неловкое движение — и вы отец.

В молодости мы ищем красивое тело, с годами — родную душу.

Не можешь любить — сиди дружи!

Плохое в характере женщины — от красоты.

Из всех женщин ему нравились новые.

© Sputnik / Борис Кауфман Писатель-сатирик Михаил Жванецкий. 1989 год

Об автомобилях

Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель.

Пешеход всегда прав. Пока жив.

Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо

О еде и алкоголе

Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится жрать.

Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.