Ушел из жизни первый бас-гитарист группы Queen

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Первый бас-гитарист британской рок-группы Queen Майк Гроуз ушел из жизни, сообщил Участник британской рок-группы Queen Роджер Тэйлор сообщил, что первый бас-гитарист Майк Гроуз ушел из жизни, передает РИА Новости.
"Так грустно узнать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе The Individuals, когда мы оба учились в школе. Он всегда звучал грандиозно. Покойся с миром", - написал Тэйлор в Instagram.
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Гроуз был участником группы Queen несколько месяцев в 1970 году. На его уход из группы повлияли трения между Фредди Меркьюри и Тейлором. Причина смерти музыканта неизвестна.