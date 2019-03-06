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Ушел из жизни первый бас-гитарист группы Queen

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В музыкальных журналах нигде не указывается точной даты рождения Гроуза. Но исследователи творчества Queen считают, что когда он в 1970 году пришел в группу, ему было около 22 лет.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Первый бас-гитарист британской рок-группы Queen Майк Гроуз ушел из жизни, сообщил Участник британской рок-группы Queen Роджер Тэйлор сообщил, что первый бас-гитарист Майк Гроуз ушел из жизни, передает РИА Новости.

"Так грустно узнать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе The Individuals, когда мы оба учились в школе. Он всегда звучал грандиозно. Покойся с миром", - написал Тэйлор в Instagram.

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Публикация от rogertaylorofficial (@rogertaylorofficial)

Гроуз был участником группы Queen несколько месяцев в 1970 году. На его уход из группы повлияли трения между Фредди Меркьюри и Тейлором. Причина смерти музыканта неизвестна.

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Теги:
Queen


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