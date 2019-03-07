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Netflix снимет сериал по роману "Сто лет одиночества" Маркеса

© AFP 2019 / LIONEL BONAVENTURE
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Издание подчеркивает, что популярное произведение впервые будет перенесено на экран.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Американская кинокомпания Netflix купила права на экранизацию романа колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества", сообщает RT.

Как проинформировал портал Variety, исполнительными продюсерами станут сыновья писателя Родриго и Гонсало Гарсиа. По имеющейся информации роман будет экранизирован в формате сериала, большая часть съемок пройдет в Колумбии.

© AP Photo.
Габриель Гарсия Маркес

Первое издание романа было опубликовано в 1967 году тиражом 8 тысяч экземпляров. На сегодняшний день продано около 50 миллионов копий, роман переведен на 46 языков.

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Теги:
Сто лет одиночества, Габриэль Гарсиа Маркес


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