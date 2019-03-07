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Кандидат в президенты Украины, лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко . Архивное фото

Тимошенко: в случае победы не пойду на уступки Владимиру Путину

© РИА Новости / Стрингер
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Ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила ситуацию на востоке Украины и в Крыму с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заверила заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Гейла, что она и ее команда в случае победы на выборах 31 марта "не пойдет на уступки" Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ее партии "Батькивщина".

П/к Ю. Тимошенко во Львове
© Sputnik / Стрингер
Попытка номер три: Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины

"Крым должен быть возвращен Украине, но при этом ее команда не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину", - сказала Тимошенко.

Кроме того, Тимошенко подчеркнула важность - при сохранении минского формата переговоров - параллельного проведения альтернативных переговоров о прекращении боевых действий в Донбассе в рамках новой площадки "Будапешт плюс".

Лидер партии "Батькивщина" проинформировала заместителя госсекретаря США о политическом и социально-экономическом положении в Украине и о ходе внедрения реформ, а именно, о борьбе с коррупцией.

"Украинский народ заслуживает самых высоких оценок, но ему фатально не везет с властью. Сегодня власть Украины погрязла в коррупции. К этому же используются деньги, которые идут на армию", - заявила Тимошенко.

Отмечается, что стороны уделили внимание ходу предвыборной кампании на Украине, где 31 марта пройдут президентские выборы.

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© Sputnik / Стрингер
Юлия Тимошенко: Порошенко - государственный изменник

На пост главы государства претендуют 43 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Порошенко составляет порядка 20%.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.

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Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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Теги:
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