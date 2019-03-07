Тимошенко: в случае победы не пойду на уступки Владимиру Путину

Ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила ситуацию на востоке Украины и в Крыму с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом.

СУХУМ, 7 мар – Sputnik. Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заверила заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Гейла, что она и ее команда в случае победы на выборах 31 марта "не пойдет на уступки" Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ее партии "Батькивщина".

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"Крым должен быть возвращен Украине, но при этом ее команда не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину", - сказала Тимошенко.

Кроме того, Тимошенко подчеркнула важность - при сохранении минского формата переговоров - параллельного проведения альтернативных переговоров о прекращении боевых действий в Донбассе в рамках новой площадки "Будапешт плюс".

Лидер партии "Батькивщина" проинформировала заместителя госсекретаря США о политическом и социально-экономическом положении в Украине и о ходе внедрения реформ, а именно, о борьбе с коррупцией.

"Украинский народ заслуживает самых высоких оценок, но ему фатально не везет с властью. Сегодня власть Украины погрязла в коррупции. К этому же используются деньги, которые идут на армию", - заявила Тимошенко.

Отмечается, что стороны уделили внимание ходу предвыборной кампании на Украине, где 31 марта пройдут президентские выборы.

На пост главы государства претендуют 43 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Порошенко составляет порядка 20%.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми.

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Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.