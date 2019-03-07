Адвокат Вышинского: могу превратится из защитника в обвиняемого

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Андрей Доманский высказал опасение, что из адвоката руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ближе к судебному процессу сам станет обвиняемым, сообщает РИА Новости.

"Возможно… я буду не адвокатом, а обвиняемым. Единственное формальное средство отстранить меня от дела - начать судебное разбирательство против меня. Если мне предъявят обвинение, я буду вынужден прекратить свою деятельность в качестве адвоката", - заявил Доманский.

Он подчеркнул, что "дело Вышинского является ключевым в демонстрации наличия политического преследования журналистов в Украине". "Как правовой эксперт я верю, что справедливость в Украине все еще возможна, и я сделаю все возможное, чтобы доказать невиновность Вышинского", - отметил адвокат.

© Sputnik / Стрингер Адвокат: Вышинскому вменяют чужие публикации 2014 года

Кроме того, Андрей Доманский рассказал, что украинские силовики преследуют его за защиту российского гражданина.

"Генеральная прокуратура вызывала несколько моих клиентов для допроса, спрашивая их, знают ли они, что я "пророссийский" и что я "работаю с российскими компаниями". То есть меня преследуют за защиту Кирилла Вышинского, который является гражданином России. Это прямое нарушение закона об адвокатской деятельности, поскольку адвокат не может быть идентифицирован с позицией своего клиента", - сказал Доманский.

Домнский напомнил, что на одном из заседаний о продлении срока содержания Вышинского под стражей обвинение заявило, что "защитник Доманский передал информацию в Следственный комитет Российской Федерации, в результате чего СК выдвинул обвинения против следователя и прокурора, участвующего в деле Кирилла Вышинского".

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"Прокуратура пытается нанести удар по моей репутации, чтобы я потерял клиентов", - считает Доманский.

"На самом деле, большинство моих клиентов занимают проукраинскую политическую позицию. Некоторые из них являются украинскими националистами, например Николай Коханивский, глава Организации украинских националистов*. Его обвиняют в организации нападений на Россотрудничество и офисы российских банков на Украине. Я также защищаю нескольких членов партии "Свобода" и некоторых ветеранов АТО. Они не верят ложным обвинениям, они только смеются, когда слышат их", - заявил адвокат.

Генпрокуратура Украины 17 января провела обыски у Доманского. По словам представителей прокуратуры, была изъята документация по делу от 2013 года отчуждении коммунального имущества в Киеве по заниженной цене.

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Речь идет о помещении размером 381 квадратный метр, которое находится на улице Сагайдачного в Киеве.