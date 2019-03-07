Адвокат Вышинского: могу превратится из защитника в обвиняемого

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Андрей Доманский высказал опасение, что из адвоката руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ближе к судебному процессу сам станет обвиняемым, сообщает РИА Новости.
"Возможно… я буду не адвокатом, а обвиняемым. Единственное формальное средство отстранить меня от дела - начать судебное разбирательство против меня. Если мне предъявят обвинение, я буду вынужден прекратить свою деятельность в качестве адвоката", - заявил Доманский.
Он подчеркнул, что "дело Вышинского является ключевым в демонстрации наличия политического преследования журналистов в Украине". "Как правовой эксперт я верю, что справедливость в Украине все еще возможна, и я сделаю все возможное, чтобы доказать невиновность Вышинского", - отметил адвокат.
Кроме того, Андрей Доманский рассказал, что украинские силовики преследуют его за защиту российского гражданина.
"Генеральная прокуратура вызывала несколько моих клиентов для допроса, спрашивая их, знают ли они, что я "пророссийский" и что я "работаю с российскими компаниями". То есть меня преследуют за защиту Кирилла Вышинского, который является гражданином России. Это прямое нарушение закона об адвокатской деятельности, поскольку адвокат не может быть идентифицирован с позицией своего клиента", - сказал Доманский.
Домнский напомнил, что на одном из заседаний о продлении срока содержания Вышинского под стражей обвинение заявило, что "защитник Доманский передал информацию в Следственный комитет Российской Федерации, в результате чего СК выдвинул обвинения против следователя и прокурора, участвующего в деле Кирилла Вышинского".
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"Прокуратура пытается нанести удар по моей репутации, чтобы я потерял клиентов", - считает Доманский.
"На самом деле, большинство моих клиентов занимают проукраинскую политическую позицию. Некоторые из них являются украинскими националистами, например Николай Коханивский, глава Организации украинских националистов*. Его обвиняют в организации нападений на Россотрудничество и офисы российских банков на Украине. Я также защищаю нескольких членов партии "Свобода" и некоторых ветеранов АТО. Они не верят ложным обвинениям, они только смеются, когда слышат их", - заявил адвокат.
Генпрокуратура Украины 17 января провела обыски у Доманского. По словам представителей прокуратуры, была изъята документация по делу от 2013 года отчуждении коммунального имущества в Киеве по заниженной цене.
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Речь идет о помещении размером 381 квадратный метр, которое находится на улице Сагайдачного в Киеве.