14:26 08 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.96
  • EUR74.57
Поиск
Прибытие отряда боевых кораблей ВМС Турции в порт Новороссийска

Совместные учения России и Турции прошли в Черном море

© Sputnik / Виталий Тимкив
В мире
Получить короткую ссылку
41 0 0

Турецкие моряки в период с 6 по 8 марта находились в порту Новороссийска с деловым заходом в рамках национальных учений "Голубая отчизна-2019" (Mavi Vatan-2019), одним из элементов которых является посещение иностранного порта.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Корабли Черноморского флота России провели совместные учения с кораблями Военно-морских сил Турции, сообщает РИА Новости.

"Экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы ЧФ - патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик «Валентин Пикуль» провели совместные турецко-российские учения "PASSEX2 с экипажами корвета "Бургазада" и минного тральщика "Акчай",- сказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

По его словам, в рамках учений экипажи отработали взаимодействие в акватории Черного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.

По теме

Короли ближнего боя: самые убойные штурмовые дробовики мира
Эрдоган не исключил покупку у России комплексов С-500
Безопасность Черноморского региона невозможна без России


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Вселенная Искандера: юбилейный вечер в РУСДРАМе
Двум малышам дикобраза плюшевый мишка заменил маму
Плюшевая нежность: крошечным дикобразам заменил маму игрушечный мишка
Чего хотят женщины Абазии
Как не прогадать: читатели Sputnik выбрали лучший подарок на 8 Марта

Соцсети

Sputnikabkhazia