Совместные учения России и Турции прошли в Черном море

Турецкие моряки в период с 6 по 8 марта находились в порту Новороссийска с деловым заходом в рамках национальных учений "Голубая отчизна-2019" (Mavi Vatan-2019), одним из элементов которых является посещение иностранного порта.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Корабли Черноморского флота России провели совместные учения с кораблями Военно-морских сил Турции, сообщает РИА Новости.

"Экипажи двух кораблей Новороссийской военной морской базы ЧФ - патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик «Валентин Пикуль» провели совместные турецко-российские учения "PASSEX2 с экипажами корвета "Бургазада" и минного тральщика "Акчай",- сказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

По его словам, в рамках учений экипажи отработали взаимодействие в акватории Черного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.