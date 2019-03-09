Опубликован дневник, рассекретивший "карту сокровищ" Третьего рейха

Личные записи немецкого офицера на протяжении десятилетий хранились в масонской ложе в немецком городе Кведлинбург, и лишь сейчас были обнародованы.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. В Германии был опубликован личный дневник офицера Третьего Рейха Эгона Олленхауэра, в котором он подробно описывает места, где нацисты во время отступления из Польши прятали награбленное золото, произведения искусства и другие ценности, сообщает портал 360 со ссылкой на газету Daily Mail.

Как писал офицер СС, Адольф Гитлер приказал спрятать 260 грузовиков, наполненных сокровищами, в 11 местах на территории Польши для того, чтобы советские войска не смогли до них добраться. В тайниках, согласно дневнику, могут храниться 28 тонн золота, золотые монеты, медали, ювелирные изделия, 47 произведений искусства, украденных во Франции.

Более того, сам автор дневника был ключевой фигурой этой операции, а также выступал посредником между нацистами и местными аристократами, которые пытались уберечь свои ценности от Советского Союза.

Личные записи немецкого офицера на протяжении десятилетий хранились в масонской ложе в немецком городе Кведлинбург, и лишь сейчас были обнародованы фондом Schlesische Brücke. Дневник был передан фонду, и по словам одного из сотрудников, одним из условий публикации была смерть всех причастных к этим событиям лиц.

В настоящее время сотрудники фонда изучают места возможных тайников, пытаясь узнать, сохранились ли эти тайники.

Одним из описанных хранилищ является дно пруда, другое – секретная комната между стенами одного из польских дворцов, третье – глубокий колодец в парке.