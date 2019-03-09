Кому небоскреб: Крайслер-билдинг в Нью-Йорке продадут за 150 миллионов долларов

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Знаменитый небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке выставлен на продажу, владельцы здания называют сумму более чем в 150 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.
По данным издания, контракт на приобретение небоскреба подписала компания RFR Holding LLC, которая является владельцем других известных зданий, и ее иностранный партнер. Нынешний владелец 90% доли государственный инвестиционный совет Абу-Даби приобрел свою долю у Tishman Speyer в 2008 году за 800 миллионов долларов.
Небоскреб Chrysler Building в стиле ар-деко был построен в 1930 году в восточной части Манхэттена и насчитывает 77 этажей. В течение почти года с момента постройки он считался высочайшим зданием в мире. Согласно изданию, башня считается своеобразным символом Нью-Йорка и фигурирует в известных фильмах, среди них "Человек-паук" и "Люди в черном 3".