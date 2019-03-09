Кому небоскреб: Крайслер-билдинг в Нью-Йорке продадут за 150 миллионов долларов

В настоящий момент владельцами Chrysler Building являются государственный инвестиционный совет Абу-Даби, его доля составляет 90%, и нью-йоркская компания Tishman Speyer, занимающаяся инвестициями в недвижимость.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Знаменитый небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке выставлен на продажу, владельцы здания называют сумму более чем в 150 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

© Sputnik / РИА Новости "Письмо о Боге" Эйнштейна продано на аукционе за три миллиона долларов

По данным издания, контракт на приобретение небоскреба подписала компания RFR Holding LLC, которая является владельцем других известных зданий, и ее иностранный партнер. Нынешний владелец 90% доли государственный инвестиционный совет Абу-Даби приобрел свою долю у Tishman Speyer в 2008 году за 800 миллионов долларов.

Небоскреб Chrysler Building в стиле ар-деко был построен в 1930 году в восточной части Манхэттена и насчитывает 77 этажей. В течение почти года с момента постройки он считался высочайшим зданием в мире. Согласно изданию, башня считается своеобразным символом Нью-Йорка и фигурирует в известных фильмах, среди них "Человек-паук" и "Люди в черном 3".