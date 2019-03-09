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Терминал D - новое здание аэропорта Шереметьево-3.

Сотрудник посольства США пытался пронести мину в аэропорт Шереметьево

© Sputnik / Антон Денисов
В мире
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Мина была обнаружена у сотрудника американского посольства во время досмотра багажа.

СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Сотрудник Посольства США попытался пронести мину в аэропорт Шереметьево в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

В российском ведомстве назвали случившееся попыткой устроить провокацию.

"США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причем с задействованием сотрудников своего посольства", — заявили в ведомстве.

По словам дипломатов, работник посольства покидал Россию по окончании командировки и утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции". Поскольку он опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк, но уже без мины.

Отмечается, что Посольство США было немедленно извещено об инциденте, в российском МИДе надеются на объяснения со стороны американских коллег.



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