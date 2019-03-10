Самолет потерпел крушение в Колумбии: все пассажиры погибли

По информации управления гражданской авиации Колумбии, выживших в инциденте нет.

СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Самолет Douglas DC-3 потерпел крушение в Колумбии, погибли все 12 человек, находившиеся на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Blu.

По информации управления гражданской авиации страны, в салоне самолета находилась мэр поселения Тарайра Дорис Лизет Виллегас Чара, расположенного на юго-востоке Колумбии, ее муж Альберто Араке и их дочь.

🚨Doce muertos, entre ellos un menor de edad, al estrellarse un avión DC-3 de la aerolínea Laser en una zona de selva de #Colombia pic.twitter.com/2hMVRX8kj5 — Noticias CMM (@CMM_noticias) 9 марта 2019 г.

Авиакатастрофа произошла в департаменте Мета. Потерпевший крушение самолет принадлежал авиакомпании Laser и совершал перелет между городами Сан-Хосе-дель-Гуавьяре и Вильявисенсио.

По словам очевидцев, пламя охватило самолет во время посадки. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Un avión DC-3 se estrella en el centro de Colombia y mueren sus 12 ocupantes https://t.co/HKTnswVELi pic.twitter.com/2vh4QRvSk0 — EL INFORMADOR (@ElInformador_SM) 9 марта 2019 г.

Ближнемагистральный самолет Douglas DC-3 впервые был выпущен американской компанией Douglas Aircraft Company в 1935 году. Всего фирма выпустила 16 тысяч таких самолетов. В салоне самолета могут разместиться от 18 до 32 пассажиров. Максимальная скорость полета — 368 километров в час.