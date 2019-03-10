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17 мгновений протеста: полиция применила водометы против "желтых жилетов"

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Во Франции прошла 17-я акция движения "желтых жилетов".

МВД Франции сообщило, что в 17-ой акции протеста приняли участие более 28 тысяч человек, однако сами митингующие заявили, что их было 90 тысяч.

В Париже полиция использовала против демонстрантов водометы и слезоточивый газ.

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